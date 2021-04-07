Захотел прокатить ребенка и попался ГАИ: сельчанина поймали с 3,3 промилле

Сельчанина поймали пьяным за рулем с дочерью на пассажирском сиденье. Фото: скриншот видео МВД

Днем 5 апреля в деревне Заполье Пинского района сотрудники Госавтоинспекции заметили легковушку Geely, которая петляла по проезжей части. За рулем был 46-летний местный житель, а на переднем пассажирском сиденье - его 5-летняя дочь, которая сидела без автокресла.

Внешне мужчина казался пьян. Позже при медосвидетельствовании у сельчанина нашли 3,3 промилле алкоголя. Задержанный водитель признался, что был на застолье и выпивал спиртное, а затем ему захотелось прокатить ребенка на машине.

К счастью, обошлось без ДТП, но вообще итог печальный: несколько административных протоколов и машина на штрафплощадке.

Выяснилось, что сельчанина уже привлекали как к административной, так и к уголовной ответственности за пьяное вождение и уже лишали прав. По новому эпизоду пока проходит проверка, затем следователи дадут правовую оценку, сообщает МВД.