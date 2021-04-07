Офис Тихановской назвал возможных посредников в переговорах с властью в Беларуси. Фото: Telegam / tsikhanouskaya

Офис бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской представил сценарии и форматы переговоров для мирного решения кризиса в стране.

Команда Тихановской поддерживает установление прямых контактов с представителями власти для выработки механизмов урегулирования кризиса, сообщается на ее сайте.

Также в офисе рассказали, кто может быть посредником в этих переговорах.

«Действительными посредниками могут быть лишь национальные государства, имеющие возможность влиять на ситуацию. Такими ключевыми странами являются: Россия, имеющая значительное влияние на ситуацию в Беларуси, Франция, Германия и Швейцария, которые проявляли внимание к белорусскому кризису и имеют политическое и экономическое влияние. Кроме того, Германия и Франция имели опыт совместной работы с Россией по украинскому кризису. США, выступающие важным гарантом безопасности и политической стабильности в регионе», – говорится в заявлении офиса Тихановской.

Кроме того, в команде экс-кандидата в президенты считают, что посредниками в переговорах с Минском могут быть государства Северной Европы, например, Финляндия и Швеция, потому что они воспринимаются как более нейтральные страны как властями Беларуси, так и России.

При этом в офисе Тихановской считают, что у других стран гораздо меньше интереса к Беларуси. Например, у Италии. Еще несколько государств находятся в остром конфликте в официальным Минском, поэтому не могут быть посредниками. Это Польша, Литва, другие страны Балтии.

«Успешное разрешение белорусского кризиса, устойчивость достигнутых соглашений, а также сохранение стабильности в регионе требует формирование широкой международной коалиции», – сказано в сообщении команды Светланы Тихановской.

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