На полигоне в Витебской области ранены двое студентов: у них были занятия по инженерно-саперному делу

Фото носит иллюстративный характер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ЧП на полигоне в Витебской области произошло во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу. Об этом вечером 7 апреля сообщил Следственный комитет Беларуси. Из-за инцидента ранены двое студентов. Парни получили травмы различной степени тяжести, уточняется в сообщении СК.

По информации следствия, у студентов военной кафедры Витебского госуниверситета имени Машерова проходили занятия на полигоне. Пострадавшим оказывается медпомощь, а на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа и пиротехники. О всех обстоятельствах произошедшего пока не сообщается - их устанавливают специалисты.

Министерство обороны пока не публиковало сообщений об инциденте. Напомним, недавно в Витебской области искали солдата, который сбежал с полигона с автоматом.

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