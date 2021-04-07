Мезенцев 7 апреля рассказал, когда Беларусь и Россия отменят роуминг

Стало известно, когда Беларусь и Россия отменят роуминг Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Окончательно роуминг Беларусь и Россия отменят до конца 2021 года, заявил 7 апреля госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - бывший посол РФ в Беларуси. Об этом стало известно по результатам прошедшего в среду заседания Группы высокого уровня Совета Министров СГ. Участники обсуждали, в том числе, выполнение работы по отмене роуминга.

В то же время Мезенцев заметил, что тарифы на мобильную связь между Беларусью и Россией уже снизили в семь раз.

- До конца года должны выйти на ту стоимость, которая совершенно не отличается между звонками внутри Беларуси и внутри России от звонков друг другу из одной и другой страны, - заявил госсекретарь, - цитирует госсекретаря БелТА.

Кроме того, на заседании согласовали балансы поставок белорусских автомобилей, тракторов и другой техники в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь и Россия резко снизили тарифы на роуминг. С ноября минута входящего звонка в соседней стране для абонента белорусского оператора стоит всего в 11 копеек.