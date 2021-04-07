Холода не задержатся. Скоро - до плюс 17! Погода в Беларуси на выходные 10-11 апреля

На выходных в Беларуси - до плюс 17! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пришедшие в Беларусь холода надолго не задержатся. Уже в пятницу, 9 апреля ожидается потепление, осадки должны прекратиться. Температура воздуха днем повысится на всей территории республики - до плюс 9 градусов днем.

В выходные 10-11 апреля потеплеет еще больше, небо должно быть солнечным и с переменной облачностью. В субботу дневная температура воздуха повысится до плюс 14 градусов в южных регионах, в Минске - 8-10 тепла. Правда, ожидается усиление юго-западного ветра.

А в воскресенье прогнозируется до плюс 17 градусов! Такую температуру воздуха ждут жители Брестской и Гродненской областей. В Минске и других регионах днем 11 апреля обещают плюс 13-15 градусов.

Более того, в начале следующей недели 12-13 апреля погода не должна измениться - прогнозируется, что апрельское тепло сохранится. Правда, местами могут пройти дожди.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней, опубликованном на сайте Белгидромета pogoda.by. Этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика и может изменится.