Сколько в Минске привили человек от коронавируса, и что будет дальше с вакцинацией, рассказала специалист

Стало известно, сколько в Минске привили человек от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске продолжается вакцинация жителей столицы от коронавируса. Прививки делают в поликлиниках по месту жительства. Стало известно, что уже получили вакцину около 17 тыс. человек, рассказала заведующая эпидотделом городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

- Уже сейчас люди старше 61 года и пациенты с хроническими заболеваниями могут обратиться в поликлинику и записаться онлайн на прививку, с ними обязательно свяжутся, - цитирует специалиста агентство «Минск-Новости».

Сейчас в городе продолжается первый этап вакцинации, во время которого намерены привить как минимум 75% определенных групп. Помимо медиков это педагоги и работники учреждений соцобслуживания, а также те, кто живет в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Затем в Минске планируют начать иммунизацию всех желающих в возрасте от 61 года и людей с хроническими заболеваниями.

Третий этап кампании предполагает вакцинацию жителей столицы, имеющих высокий риск заражения COVID-19 - в частности, это продавцы, работники общепита, транспорта, бытового обслуживания. А уже после этого приступят к вакцинации всех остальных желающих. Напомним, поликлиники предлагают привиться российским «Спутник V» либо китайским препаратом.