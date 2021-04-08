В Бразилии найден новый штамм коронавируса уже с 18 мутациями

В Бразилии ученые сообщают о новой опасной мутации коронавируса. Фото: Fabio Motta | EPA, via Shutterstock

О том, что в Бразилии учеными выявлена новая разновидность коронавируса, сообщает БелТА по информации Globo.

Новый штамм отличается целой комбинаций мутаций - сразу 18-ю. Причем данные мутации встречались учеными и ранее в более опасных штаммах.

- Отдельные мутации свойственны для британского и южноафриканского штаммов, а также для двух других бразильских штаммов из Манауса и Рио-де-Жанейро, сказали ученые, обнаружившие новый штамм в бразильском штате Минас-Жерайс.

К слову, как предполагает ВОЗ именно новые более заразные мутации (британский, южноафриканский и бразильские штаммы - Прим.) стали причиной новых пиков повторного заражения, что привело к ухудшению эпидситуации по всему миру.

Если говорить о новом бразильском штамме, то ученые пока не могут однозначно ответить на вопрос, является ли он более опасным. Но уверены, что именно новая мутация вызвала последнюю вспышку «ковида» в регионе за последние недели.

- Новый штамм обнаружен в двух из 85 исследованных геномов, - уточнил координатор исследования Ренато Сантана в университете штата Минас-Жерайс.

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