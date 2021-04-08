От телевизоров до пылесоса: Маляр во время ремонта продал всю бытовую технику из квартиры минчанина

Минчанин остался без бытовой техники, доверившись рабочему, которого посоветовали знакомые. Фото: GTS | SHUTTERSTOCK

Планируя ремонт, 48-летний минчанин обратился к знакомым, и те ему подсказали номер «надежного рабочего». Но маляр оказался… грабителем. Подробности сообщил телеграм-канал «Милиция Минска».

Житель Минска нашел рабочего по знакомству, заплатил ему 1000 белорусских рублей аванса, дал ключи от квартиры и уехал в надежде, что дома будут качественно выполнены малярные работы. Таким доверием 29-летний рабочий поспешил воспользоваться. Он быстро выставил в интернете на продажу всю технику из квартиры хозяина. Два телевизора, духовой шкаф, варочную поверхность, микроволновку, холодильник, стиральную машину, вытяжки, пылесос - все раскупили быстро, так как мужчина поставил на них цену меньше в два раза от первоначальной цены.

Распродажа техники заказчика принесла рабочему 11 тысяч белорусских рублей. Однако все вырученные деньги он почти так же быстро быстро спустил в одном из игорных заведений.

Когда минчанин вернулся в свою квартиру, он был шокирован и тут же обратился в милицию. Вскоре рабочего задержали.

- Сейчас часть похищенной техники уже изъята. Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - прокомментировал начальник ОУР КМ Первомайского РУВД Максим Евсеенко

Материалы дела переданы в СК для правовой оценки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Могилевчанин крушил автоматы в казино за то, что сначала выиграл, а потом проиграл все деньги.

Утихомирил азартного игрока прибывший наряд Департамента охраны (подробности).

Из-за гибели рабочего на стройке «Минск-Мира» задержали 28-летнего прораба.

По этой статье грозит до семи лет тюрьмы (подробности).

Фотофакт. В Минске Hyundai влетел в МАЗ на буксировке: есть пострадавшие.

Авария с двумя МАЗами и легковушкой произошла на Партизанском проспекте (подробности).