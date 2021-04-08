В Минске милиция с дружинниками ходит по домам и дворам: вот кого проверяют в рамках спецакции

Дружинники вместе с участковыми ходят по дворам и квартирам. Фото: стоп-кадр | видео YouTube-канал ГУВД Мингорисполкома.

В Минске стартовала специальная акция - милиция с дружинниками делают дворовые обходы. Узнали, кого из жителей столицы «навещают» правоохранители. Подробности сообщил телеграм-канал «Милиция Минска».

Так столичная милиция проводит акцию «Быт», в которой участковым помогают так называемые народные дружины. В первую очередь, сообщает пресс-служба, такие «отряды» во главе с милиционером, проверяют неблагополучные семьи. Если милиционер в спецформе, то дружинники - с красными повязками и удостоверениями.

- Прав как у дружинника у меня очень много. Начиная от пресечения всевозможных правонарушений вплоть до применения физической силы, - рассказал в эфире госТВ доброволец так называемой народной дружины. - Работа у дружинников есть всегда, потому что не изжиты еще многие пороки в нашем обществе: пьянство, домашнее насилие, хулиганство.

Чтобы стать дружинником не нужна ни специальная подготовка, ни образование. Фото: стоп-кадр | видео YouTube-канал ГУВД Мингорисполкома.

Также уточняется, что для того, чтобы стать в ряды дружинников не нужны ни спецподготовка, ни образование. Среди дружинников и минчане почтенного возраста, они надеются пресекать нарушения благодаря своему жизненному опыту и авторитету, делая замечания, в крайнем случае - вызовут наряд милиции.

- Главное - это желание и репутация. В гражданском патруле не смогут быть те, кто сам нарушает закон, - подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что в числе добровольцев минской народной дружины много бывших военных, рабочих, а также активистов общественных организаций.

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