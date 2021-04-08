Фотофакт. По госТВ показали «будущий Пул Первого» и настоящих патриотов Беларуси

Телеграм-канал «Пул Первого» оригинально подписал фото с экскурсии во Дворце Независимости. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
О том, что состоялась экскурсия участников общественного объединения «Патриоты Беларуси» во Дворец Независимости в Минске, сообщило 7 апреля БелТА.
Как сообщили госмедиа, «настоящие патриоты» посетили Дворец Независимости вместе со своими семьями. И уточнили, что такие экскурсии проходят каждую неделю. В них участвуют не только представители общественности, но и силовых структур, например, так же 7 апреля Дворец посещали сотрудники СК.
"Патриоты" у статуи Лукашенко. Фото: БелТА.
- Самих же «Патриотов Беларуси» здесь побывало уже несколько сотен, - заявило информагентство.
Событие прокомментировали и приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого». С экскурсии было опубликовано несколько фото детей в креслах одного из залов: мальчика в строгом костюме и с ленточкой ко Дню Победы с яблоневым цветом, а также двух девочек в розовых платьях.
"Патриоты Беларуси" приехали в Минск на экскурсию с семьями и детьми. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
- Будущий Пул Первого! Хотя… почему только Пул? - подписал фото «Пул Первого», добавив смайлики.
На других фото, опубликованных с экскурсии, «патриоты» рассматривают и фотографирую статую Лукашенко в виде хоккеиста, подаренную ему в 2019-ом году Шавкатом Мирзиеевым, а также общаются с Натальей Эйсмонт.
Экскурсию "Патриотов Беларуси" сопровождала пресс-секретарь Лукашенко. Фото: БелТА.
Напомним, общественное объединение «Патриоты Беларуси» Минюст официально зарегистрировал в конце 2020-го года. Сообщается, что «патриоты» ставят своей целью построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси.
Экскурсии во Дворце Независимости проводятся каждую неделю. Фото: БелТА.
Сначала участники были организаторами и участниками автопробегов «За Беларусь!», сейчас, сообщает информагентство, они проводят образовательные и спортивные инициативы, занимаются благотворительностью и политикой, поддерживая прогосударственный курс.
«Патриотов Беларуси» на эскурсиях во Дворце Независимости побывало уже несколько сотен, утверждают госСМИ. Фото: БелТА.
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