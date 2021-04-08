«Часть задержанных - члены многодетной семьи»: в милиции сообщили о задержании девушек в бчб-одежде, которые гуляли по проспекту Победителей в Минске

в милиции сообщили о задержании девушек в бчб-одежде, которые гуляли по проспекту Победителей в Минске. Фото: телеграм-канал милиция Минска

В милиции сообщили о задержании девушек в бчб-одежде, которые гуляли по проспекту Победителей в Минске. Информация была размещена в телеграм-канале минской милиции.

- В сети Интернет появилась информация о флешмобе, который был организован на проспекте Победителей в Минске, с использование незарегистрированной символики и иной атрибутики. Сотрудники милиции установили и задержали активных участников так называемого женского марша. Стоит отметить, что часть задержанных являются членами многодетной семьи и проживают в построенной при помощи госсредств частном доме в Минском районе. В ходе осмотра указанного домовладения была обнаружена атрибутика, которая ассоциируется с протестной, - написано в сообщении.

В милиции сообщили о задержании девушек в бчб-одежде, которые гуляли по проспекту Победителей в Минске. Фото: телеграм-канал милиция Минска

В милиции сообщили о задержании девушек в бчб-одежде, которые гуляли по проспекту Победителей в Минске. Фото: телеграм-канал милиция Минска

В ведомстве добавили, что проводится проверка. Действиям задержанных дана правовая оценка.

Чуть позже правозащитники сообщили, что 7 апреля в деревне Прилукская Слобода задержали членов одной семьи: двух сестер, брата и их мать. В районе 18 часов была задержана 30-летняя Юлия Михайлова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Девушка была задержана, когда шла на остановку маршрутку, чтобы отправиться на работу. Спустя какое-то время сотрудники милиции вернулись с осмотром. Позже были задержаны брат Юлии, 27-летний Петр, ее старшая сестра, 36-летняя Юлия Субоч, у которой двое несовершеннолетних детей.

С сотрудниками милиции поехала мать задержанных Татьяна Михайлова.

Напомним, что фото девушек в бело-красно-белой одежде, которые гуляли по проспекту Победителей, появились в сети 6 апреля.

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