Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой

Беларусь проводит испытания из-за планируемого выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что в Беларуси стартовали испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередач, проинформировал официальный телеграм-канал Минэнерго.
В четверг, 8 апреля, произошло отключение ЛЭП с Литвой. В пресс-службе уточняют, что это связано с испытаниями надежности белорусской энергосистемы.
Испытания проводятся в рамках подготовки к планируемому выходу энергосистем балтийских государств из энергокольца БРЭЛЛ. Напомним энергокольцо объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Литву и Латвию.
В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Иллюстрация: Минэнерго.
Высоковольтные линии отключат на время 24-часовой программы испытаний. В это время белорусские энергетики будут наблюдать за режимом работы энергосистемы и включением высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности.
Еще один этап аналогичных испытаний запланирован на воскресенье, 11 апреля.
- Все работы проводятся в согласовании с системными операторами стран БРЭЛЛ, - добавили в Минэнерго.
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