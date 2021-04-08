Следственный комитет устанавливает лиц, которые взломали сайт «Гродно Азота»

Следственный комитет устанавливает лиц, которые взломали сайт «Гродно Азот». Фото: телеграм-канал СК

В Гродно следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к сайту «Гродно Азот». Неизвестные разместили на официальном сайте предприятия информацию, которая дискредитирует руководство, а также призывы к стачкам. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- Следователи провели неотложные следственные действия, благодаря которым была зафиксирована следовая картина совершенного преступления. В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, которые совершил данное деяние, - говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете добавили, что по данному факту Гродненским межрайонным отделом СК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса – Несанкционированный доступ к компьютерной информации.

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