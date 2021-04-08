Фотофакт. На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей. Фото: телешрам-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На МКАД 7 апреля, в среду, столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом проинформировали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что водитель грузовика «ДАФ» двигался в районе 22 километра внешнего кольца минской кольцевой автодороги и при перестроении столкнулся с попутным автомобилем марки «Хёндэ». В то же время позади них столкнулись еще три машины – «Рено», «Мерседес» и «Опель», - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося пострадал водитель «Рено». Он был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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