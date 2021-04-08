Так и до Хавьера недалеко! Минск 8 апреля снова засыпает снегом: фоторепортаж

В Минске 8 апреля выпал мокрый снег.

Весеннее похолодание 7 и 8 апреля в Беларуси принесло снегопады. Как и предупреждали синоптики местами в стране выпадают осадки, преимущественно - мокрый снег.

Хлопья снега были такими большими, что таяли не сразу.

«Комсомолка» уже публиковала в среду, 7 апреля, фото из соцсетей из разных уголков Беларуси с апрельскими снежными пейзажами.

От апрельского снега минчане прятались под зонтами.

В четверг, 8 апреля, в Минске снега выпало еще больше. Хотя пользователи соцсетей шутят: «Куда уж больше! Так и до Хавьера недалеко!». Живо вспоминая мощнейший антициклон, который случился в Беларуси в марте 2013-го года, но помнится до сих пор.

Пейзажи в Минске 8 марта - совсем не весенние.

В сегодняшней фотоподборке - кадры заснеженного Минска. Самые большие осадки, похоже, 8 апреля выпали именно в столице.

Апрельский снег тает не сразу.

Пушистыми хлопьями снега засыпало деревья, дома, тротуары, дорожные знаки и робкую еще зелень на клумбах. От снега минчане прячутся под зонтами, шапки и пуховики снова достали из шкафов.

Зимняя теплая одежда снова появилась в гардеробе минчан.

В Белгидромете прогнозировали на четверг, 8 апреля, осадки в виде мокрого снега и дождя с высокой вероятностью во всех регионах страны. И вновь предупредили о гололеде на дорогах.

Снегом присыпало первую весеннюю зелень на клумбах.

Также из-за ухудшения дорожной обстановки просят водителей быть осторожными и в пресс-службе телеграм-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде мокрого снега, будьте предельно внимательны и осторожны на дороге! - предостерегли в ГАИ.

С апрельским снегом минчане вспоминаю мощный антициклон в 2013-ом.

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