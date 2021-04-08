В МВД назвали причину смерти 29-летней сотрудницы минского ОМОНа Светланы Скараженок

В МВД назвали причину смерти 29-летней сотрудницы минского ОМОН Светланы Скараженок. Фото: sputnik.by

В Министерстве внутренних дел назвали причину смерти 29-летней сотрудницы минского ОМОНа Светланы Скараженок. Об этом сообщает «Еврорадио».

Напомним, что Светлана Скараженок умерла 9 января 2021 года. Обстоятельства ее смерти были неизвестны. В МВД смерть Скараженок не комментировали

Во вторник, 6 апреля, на конференции, которая была посвящена теме домашнего насилия, в Министерстве внутренних дел рассказали обстоятельства смерти сотрудницы.

- Девушка умерла от болезни. Полная дезинформация, что ее якобы избивал муж. Она не была замужем в принципе, - отметила заместитель начальника отдела управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Ольга Соколовская.

Светлана Скараженок окончила филологический факультет БГУ. В 2014 году она пришла на службу в ОМОН. Девушка не раз рассказывала о своей работе госСМИ. Отец Светланы – бывший пограничник в Афганистане и Туркменистане, мать – работник культуры.

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