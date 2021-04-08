В Японии провели первую пересадку легкого больному коронавирусом

Проведена первая в мире пересадка легкого от живого донора пациенту с коронавирусом. Фото: Андрей АБРАМОВ

О том, что в Японии впервые в мире успешно проведена трансплантация легкого от живого донора пациенту с коронавирусом, проинформировало ТАСС.

Операция была проведена в больнице при Киотском университете. Как сообщают специалисты, пациенткой стала женщина с тяжелой формой пневмонии, ей грозил отказ обоих легких. Японка заразилась «ковидом» в конце 2020-го года, с течением времени ее состояние только ухудшалось. Женщине пересадили части легких от мужа и сына, операция длилась примерно 11 часов. На данный момент и пациентка, и оба ее донора чувствуют себя хорошо.

- Предполагаем, что пересадка легких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких, - прокомментировали японские специалисты.

Подчеркнем, что подобная пересадка стала первой в мире. Так как раньше «ковидным» пациентам не пересаживали легкие от живых пациентов, но только от доноров, находящихся в мозговой коме.

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