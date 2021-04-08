«Мы планируем участвовать в строительстве Новой Беларуси»: Павел Латушко объявил о создании политической партии

Павел Латушко объявил о создании политической партии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экс-директор Купаловского театра, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил о создании политической партии. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Латушко.

- Мы планируем участвовать в строительстве Новой Беларуси и ее политической жизни. Для этого нам будет необходима структура, которой и станет партия. Она – действенный инструмент для реализации целей в демократическом обществе. Новая партия – это не должности. Поддержку партии еще нужно будет завоевать избирателями, - уверен Латушко.

Глава НАУ видит Беларусь в дальнейшем как парламентско-президентскую республику, которая основана на принципах сменяемости власти, многопартийности, системе сдержек и противовесов. По мнению Латушко, это лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем.

- Важно приступить к созданию политической партии еще до ухода Лукашенко, чтобы была возможность своевременно реагировать на политический вакуум, который образуется после этого события. Мы работаем фактически на опережение. Понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия. Мы совсем скоро представим безопасную платформу для объединения единомышленников в будущую партию, - заявил Латушко.

Он добавил, что создание политической партии вовсе не означает ликвидацию Народного антикризисного управления.

О названии партии и ее программе пока не сообщается.

Напомним, что ранее команда экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщила о создании партии «Вместе».

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