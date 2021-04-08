Медики, швеи, трактористы и доярки: Минтруда назвало самые востребованные профессии в Беларуси

В Минтруда сказали, в каких отраслях экономики наиболее требуются работники. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Актуальную информацию на рынке труда в Беларуси сообщило БелТА по данным Министерства труда. Так в ведомстве проинформировали о том, сколько вакансий содержится в общереспубликанском банке и том, каких больше всего.

Так сообщается, что на апрель 2021-го года в общереспубликанском банке вакансий размещено 76 тысяч предложений о работе, более половины из них или 62 процента - это рабочие специальности.

- Общее число вакансий за март немного выросло. Наибольшее количество вакансий на полный рабочий день по-прежнему заявлены организациями промышленности, сельского, лесного и рыбхозяйств, учреждений здравоохранения и сферы соцуслуг, а также строительных и торговых организаций, - прокомментировали в министерстве.

Конкретнее в отраслях нужны следующие работники:

- в промышленности ищут: швей (около 1300 вакансий), слесарей-ремонтников, электромонтеров и слесарей, водителей авто;

- на агропредприятиях, в лесхозах и рыбхозяйствах нужны: трактористы-машинисты (запрос на 1,5 тысячи специалистов), операторы машинного доения, водители авто, животноводы и ветврачи;

- в здравоохранении: медсестры, врачи-специалисты (2,4 и 2,3 тысячи вакансий соответственно), а также санитары, фельдшеры и фельдшеры-лаборанты;

- в строительстве стало меньше вакансий и уже не требуются штукатуры, как еще месяцем ранее, но ищут: каменщиков (более 550 вакансий), плотников, маляров и монтажников;

- в торговле больше всего не хватает: продавцов (1,4 тысячи вакансий), контролеров-кассиров, грузчиков, поваров, водителей авто.

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