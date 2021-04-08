Фотофакт. В Осиповичском районе военные приступили к ремонту дома, в который въехала ракетная установка

В Осиповичском районе военные приступили к ремонту дома, в который въехала ракетная установка. Фото: телеграм-канал Минобороны

В Министерстве обороны рассказали, что военные приступили к ремонту дома, в который въехала ракетная установка. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Специалисты отдельной военной бригады уже приступили к восстановлению жилого дома, который находится в деревне Моисеевичи Осиповичкого районе. Он был поврежден в результате того, что дом въехала ракетная установка, - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что на данный момент на месте работают монтажники и плотники.

В Осиповичском районе военные приступили к ремонту дома, в который въехала ракетная установка. Фото: телеграм-канал Минобороны

В Осиповичском районе военные приступили к ремонту дома, в который въехала ракетная установка. Фото: телеграм-канал Минобороны

Напомним, что 5 апреля в жилой дом в деревне Мосеевичи врезался ракетный комплекс. Его хозяйке, 85-летней пенсионерке, чудом удалось спастись.

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