Что происходит с долларом после рекордного роста: курс валют в Беларуси на 8 апреля

В четверг, 8 апреля, евро и доллар немного откатили назад. Но на курс в обменниках это почти не повлияло. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в среду, 7 апреля, доллар взял исторический рекорд стоимости - поднялся до значения августа 2020-го года. На это незамедлительно отреагировали обменники повышением курса.

Что происходит с долларом и другими валютами (на 12.00 часов) на очередных торгах в четверг, 8 апреля, сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так доллар снизился в цене на 0,18% (или на 0,0047 белрубля) и теперь его стоимость составляет 2,6629 белорусского рубля.

Также снизилась и стоимость европейской валюты. Евро откатил на 0,009% (0,0028 белрубля) и теперь его стоимость 3,1656 белорусского рубля.

А вот российская валюта, наоборот, прибавила в весе на 0,61% (плюс 0,021 белрубля). Сейчас за 100 рублей России необходимо внести 3,4558 белорусского рубля.

Как изменилась ситуация в обменниках после небольшого падения курса долларов и евро, можно определить по данным ресурса myfin.by?

Самый низкий курс продажи долларов - 2,665 белорусского рубля, а самый высокий - 2,695 белрубля. Нижняя планка продажи евро на 8 апреля - 3,168, а предел - 3,2 белрубля.

Таким образом, небольшое удешевление основных валют сильно не повлияло на курс в обменниках.

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