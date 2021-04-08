Журнал «Наша Гісторыя» исчезнет из подписного каталога «Белпочты» – издатель создаст свою систему подписки

Журнал «Наша Гісторыя» исчезнет из подписного каталога «Белпочты». Фото: Telegram / nashaniva

Подписку на журналы «Наша Гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» с июля этого года нельзя будет оформить на «Белпочте». Компания разрывает договор о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте газеты «Наша нiва», которая издает их.

Ранее то же самое сделал другой мнополист – «Белсоюзпечать». В марте этого года компания сообщила, что в одностороннем порядке разрывает отношения.

Свежие выпуски журналов «Наша Гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» будут продавать в редакции в предстоящие выходные, позже издатель создадаст свою систему подписки. Подробности можно узнать на сайте газеты.

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