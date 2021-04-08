Экс-продюсер Тимы Белорусских прокомментировал ситуацию вокруг певца. Фото: tut.by

Экс-продюсер Тимы Белорусский Александр Розниченко прокомментировал ситуацию вокруг певца. Об этом сообщает Meduza.

По словам Розниченко он и команда в августе 2020 года узнали, что Белорусских хочет разойтись с лейблом и самостоятельно двигаться. Певец пришел в студию, посадил за стол переговоров продюсера, менеджера, автора музыки к трекам, аранжировщика и концертного директора.

- Это был тот самый день, когда продюсер и артист виделись в последний раз. Нам договориться ни о чем не удалось. Я тогда вспылил, потому что Тимофей сказал мне, что я считаю деньги. Позже в чате исполнитель предложил условия, по которым хочет уйти, но мне они показались несправедливыми. Белорусских везде афиширует, что больше не участник лейбла и что не имеет никакого отношения к нам. Но его трудовая книжка до сих пор у нас, до сих пор есть контракт, - рассказал экс-продюсер.

И добавил, что основным условием, которое звучало от Белорусских было следующее: он хочет оставаться Тимой Белорусских и хочет, чтобы ему вернулись доступ к соцсетям.

- На наш взгляд, это неправильно, так как Тима Белорусских – это проект, вокруг которого мы строили все, что относится к музыке и стилю. В ходе последних новостей и музыки, которую исполнитель делает сейчас, проект не соответствует тому, что мы ранее пропагандировали. Тысячи его фанатов не понимают, что происходит, - заявил Розниченко.

Александр отмечает, что все еще хочет все обсудить с Тимофеем и найти компромисс.

О наркотиках.

По словам экс-продюсера, вокруг артиста Тимы Белорусских складывался образ мальчика, который не курит, не пьет и не употребляет наркотики.

- Песни, которые звучат на радиостанциях – это песни, под которые веселятся дети. Его аудитория – это дети и еще раз дети…Что касается наркотиков, то я могу только догадываться. Но если брать мое предположение и предположения тех, кто плотно дружил и общался с Тимофеем, причиной послужило общество, которое его окружает. Когда Тима работал официантом в кафе с телефоном-раскладушкой, то почему-то нынешних друзей рядом с ним не было. Потому что зачем им нужен парень, который зарабатывает 7 долларов в день? Зато когда пришел успех, людей стало гораздо больше рядом с ним, - рассказал Розниченко.

О жене и дочери и о возможном разрешении ситуации с лейблом.

Александр Розниченко впервые публично озвучил, что у Тимофея есть жена и ребенок. Ранее данную информацию лейбл всячески пытался скрыть.

- У Тимофея есть жена и дочь. Он – главный кормилец в семье, они нуждаются в постоянном обеспечении, - подчеркнул экс-продюсер.

Розниченко чувствует обиду из-за всей ситуации.

- Вот вам было бы обидно, если бы вы сделали человека долларовым миллионером, который попал в список Forbes, а он бы потом начал у вас воровать социальные сети и выставлять вас идиотом? – сказал экс-продюсер.

Но при этом Александр видит решение ситуации за столом переговоров.

- Мы бы с Тимой и лейблом нашли компромисс, выложили фото, сказали бы, что проект «Тима Белорусских» закончил своем существование. И вот новые социальные сети, кому Тима интересен уже как самостоятельный артист, - подытожил Розниченко.

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