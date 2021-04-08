В Беларуси открыли новое месторождение нефти. Фото: pixabay.com

В Беларуси открыли новое месторождение нефти. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-службу компании «Белорусьнефть».

- Новое месторождение нефти расположено недалеко от Гарцевского нефтяного месторождения, которое было открыто еще в 2018 году. К слову, на нем три залежи белорусские нефтяники открыли зимой 2020 года. Открытие совпало с 55-летним юбилеем компании «Белорусьнефть», а приток нефти, интенсивностью выше средней на глубине 4500 метров, специалисты получили в свой профессиональный праздник – День геолога, - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, геологические запасы Гурьяновского месторождения нефти могут составить 600 тысяч тонн.

- Помимо этого, по результатам испытания нефтеперспективных отложений, нефтяники ожидают здесь получить фонтанный приток нефти, - добавили в компании.

После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Гурьяновского месторождения, будет выполнен подсчет запасов углеводородов с последующей постановкой их на госбаланс.

В пресс-службе компании заметили, что Гурьяновское месторождения стало третьим открытием 2021 года. До этого, специалистами компании «Белоруснефть» были открыты Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения.

- Таким образом в Беларуси в 2021 году прирост углеводородов уже полностью компенсировал добычу нефти, - подчеркнули в пресс-службе.

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