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Общество8 апреля 2021 13:08

Правительство предложило увольнять белорусов, которые получили «сутки»

Также планируется запретить выбвигать политические требования во время забастовок
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Правительство предложило увольнять белорусов, которые получили «сутки»

Правительство предложило увольнять белорусов, которые получили «сутки»

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Совет Министров Беларуси внес в парламент изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие право нанимателя увольнять работников, которых арестовали по административной статье, и которые участвовали в «незаконных забастовках» и призывали к ним.

Проект закона опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Кроме того, правительство предложило запретить выдвигать политические требования во время забастовок.

«Статью 388 после части второй дополнить частью следующего содержания: «При проведении забастовок запрещается выдвижение политических требований», – сказано в документе.

Изменения затронут и 42 статью ТК, где перечислены причины для расторжения трудового договора по инициативе нанимателя.

Пока там указаны прогулы и появление на работе в нетрезвом виде. Однако вскоре может появиться дополнение.

«В пункте 7 статьи 42 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей», – говорится в документе

Также причинами для увольнения работника станут его призывы к коллегам прекратить выполнение трудовых обязанностей без уважительных причин и участие самого сотрудника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

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