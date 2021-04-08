Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2021 года: 1272 новых случая COVID-19 и 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 8 апреля. За сутки было выявлено 1272 новых случая COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 331 808 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1379 человек.

Всего в Беларуси на 6 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 322 223 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2 324 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 496 тысяч 424. За последние сутки провели 18 261 тест.

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