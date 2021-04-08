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Спорт8 апреля 2021 13:51

Рекордсмен Беларуси по плаванию Павел Санкович прокомментировал уголовное дело против Александры Герасимени

Также он объяснил, почему, по его мнению, некоторые спортсмены поддерживают Александра Лукашенко
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Александру Герасименя обвиняют обвиняют по ч.3 ст.361

Александру Герасименя обвиняют обвиняют по ч.3 ст.361

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусский пловец, 60-кратный рекордсмен страны и участник трех Олимпиад Павел Санкович отреагировал на уголовное дело против своей бывшей коллеги Александры Герасимени.

Напомним, что экс-пловчиху обвиняют по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет

– Все адекватные люди понимают, что Следственный комитет не соблюдает никаких законов, и обсуждать его решения бессмысленно, потому что они в любой момент могут делать все, что захотят. Если нет законов, значит, нет правил, которым они подчиняются. Захотели – возбудили уголовное дело. Наша позиция однозначна: мы продолжим делать то, что делали, анализировать и пересказывать их действия нет смысла, – считает Санкович, его цитирует «Радыё Свабода».

Также он высказал свое мнение по поводу того, почему некоторые спортсмены поддерживают Александра Лукашенко.

– Для меня не стало сюрпризом, что многие спортсмены открыто выступили против насилия. Я даже считаю, что недостаточное количество высказалось. И меня удивляет, сколько известных спортсменов до сих пор по разным причинам поддерживают Лукашенко: олимпийский чемпион по академической гребле Богданович, та же Карстен. Они были в этой системе очень долгое время, и мне очень трудно понять, что ими движет, кроме материальных интересов, неуверенности в своих силах или страха высказаться. Это разочаровывает, но причины понятны: кто-то хочет получить квартиру бесплатно или очень дешево. Очевидно, это недальновидные люди. Убежден, что среди них есть люди, которые против Лукашенко, но действуют вопреки своим убеждениям.

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