В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку. Женщина скончалась в больнице

В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку. Об этом в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
- Инцидент произошел в среду, 7 апреля, в деревне Дробовичи Дятловского района. Водитель грузовика марки «Мерседес» двигался по улице Шоссейная. В какой-то момент он отвлекся на телефон, выехал на правую обочину и сбил велосипедистку, которая двигалась попутно, - прокомментировали в ведомстве.
В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Бригада скоро помощи оперативно доставила 56-летнюю женщину в больницу. Она скончалась от полученных травм.
За рулем грузовика находился 20-летний водитель.
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