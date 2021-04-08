Биолог назвала опасное последствие коронавируса у бессимптомных больных. Фото: pixabay

Люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, все равно могут столкнуться с опасным для здоровья последствием этой инфекции. Речь идет о нейропатологии, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

– Это не значит, что у всех, кто перенес ковид, могут наступить какие-то заметные невооруженному глазу последствия. Однако нужно внимательно наблюдать за собой и постоянно убеждаться, что патологические процессы у вас отсутствуют. Эта тактика из серии «предупрежден – значит вооружен», – сказала биолог, ее цитирует портал lenta.ru.

По словам Барановой, такие выводы она сделала на основании статьи исследователей из Нидерландов. Ученые заразили COVID-19 мартышек двух разных видов и зафиксировали у двух из четырех обезьян этого вида после выздоровления активность в гипофизе. Все животные перенесли болезнь в легкой форме. Спустя 35 дней их умертвили и исследовали их мозг. Эксперты обнаружили признаки нейровоспаления в мозге почти всех обезьян, при этом внешне эти изменения были незаметны.

– Получилось, что из восьми обезьян только у одной мозг не пострадал. После перенесенной болезни поведение животных не отличалось от нормального: у них был нормальный аппетит, ни зрительные рефлексы ни что-то другое не вызывало беспокойство. Проблемы в мозге показало только вскрытие, – добавила биолог.

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