Кофе двух известных марок запретили продавать в Беларуси: Госстандарт считает их опасными

Кофе двух известных марок запретили продавать в Беларуси. Фото: pixabay

Отдельные виды растворимого кофе в пакетиках торговых марок Jacobs и «Жокей» запретили продавать в Беларуси. Они внесены в реестр опасной продукции.

До десятого апреля эту продукцию должны убрать с полок магазинов, иначе торговые объекты накажут.

В частности, в черный список попали два вида растворимого кофейного напитка 3 в 1 торговой марки Jacobs («Классика» и «Мягкий»), а также четыре вида напитка «Жокей» 3 в 1 («Карамель», «Крепкий», «Мягкий» и «Классический»). Все они производятся в России.

По данным Госстандарта, в этой продукции обнаружены вредные для здоровья подсластители – это цикламат натрия (Е952), ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951). Они относятся к синтетическим низкокалорийным заменителям сахара.

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