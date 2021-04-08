Tesla сгорела дотла в Могилеве

Автомобиль Tesla Model S3 2018 года выпуска уничтожен в результате пожара. Фото: Могилевский ГОЧС
Автомобиль Tesla Model S3 сгорел дотла в Могилеве. Пожар произошел на улице Гришина.
Спасатели получили информацию о возгорании припаркованной на улице машины 7 апреля в 15.55 от очевидца.
Когда пожарные прибыли на место, то машина была охвачена пламенем.
Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Фото: Могилевский ГОЧС
– В результате пожара уничтожен легковой автомобиль Tesla Model S3 2018 года выпуска. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, – рассказали в городском отделе по чрезвычайным ситуациям, сообщает портал Mycity.by.