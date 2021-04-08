Видеофакт: школьный конь Юлий провалился в яму – его вытащили за 20 минут с помощью пожарных рукавов

Лошадь упала в яму во время хозяйственных работ в санаторной школе-интернате в Зельве. Фото Гродненского областного УМЧС

Лошадь упала в яму во время хозяйственных работ в санаторной школе-интернате в Зельве, ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел 7 апреля в 16.10, спасателям позвонил директор школы-интерната.

Он рассказал, что школьный конь Юлий провалился в яму и самостоятельно выбраться не может. Он был задействован в хозяйственных работах, в какой-то момент задними ногами застрял в вымоине.

Бойцы МЧС, несмотря на то, что не обязаны спасать животных, откликнулись на зов о помощи и приехали выручать лошадь из беды. Чтобы ее вытащить, спасатели использовали пожарные рукава и автолестницу. Коня подцепили за живот и медленно подняли. На это сотрудникам МЧС понадобилось примерно 20 минут. Животное не пострадало и чувствует себя хорошо.