В Молодечно служитель церкви продавал наркотики

При обыске в машине церковника нашли 500 грамм мефедрона – по-научному он называется пара-Метилэфедрон.

Очередное уголовное дело о наркотиках расследует Молодечненский райотдел Следственного комитета.

4 апреля на въезде в Молодечно милиционеры остановили Peugeot, в котором ехали два парня 26 и 30 лет – оба из Молодечно. При обыске в машине нашли 500 грамм мефедрона – по-научному он называется пара-Метилэфедрон. А дома у 26-летнего парня нашли двое электронных весов, мотки изоленты, пакетики типа «Zip lock», резиновые перчатки.

По версии следствия, 26-летний молодечненец с февраля 2021 года работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Он связывался с представителем магазина через мессенджер, забирал оптовые «закладки», фасовал, потом раскладывал их. Примечательно, что сам он является служителем церкви, наркотические средства не употреблял и относился к ним отрицательно. Со слов мужчины, заниматься их реализацией его вынудило тяжелое материальное положение. На протяжении нескольких месяцев он проживал у 30-летнего знакомого, вместе с которым и был задержан.

В отношении служителя церкви возбудили уголовное дело по статье «Незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере». Ему предъявлено обвинение, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он допрошен, раскаивается в содеянном и дает признательные показания. По этой статье светит до 15 лет тюрьмы.

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