«С убеждениями, но без автомобиля»: в милиции рассказали о конфискации авто в «оппозиционных» тонах у жителя Слонима, которого отправили на «сутки»

У жителя Слонима конфисковали автомобиль, потому что он был оформлен в «оппозиционных тонах». Фото: скриншот видео УВД

У жителя Слонима конфисковали автомобиль, потому что он был оформлен в «оппозиционных тонах». Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

«В Слониме 31-летний «змагар» оформил свой автомобиль в оппозиционных тонах – на капоте разметил наклейку с гербом «Погоня», крыша же превратилась в «бело-красно-белый» флаг путем нанесения на кузов транспортного цвета красного цвета двух белых наклеек», – сказано в сообщении УВД.

Там добавили, что задержали мужчину на дороге «М11».

«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет) в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, как орудие совершения правонарушения конфискован автомобиль «Форд Фиеста», – рассказали подробности в милиции.

Читайте также:

Рекордсмен Беларуси по плаванию Павел Санкович прокомментировал уголовное дело против Александры Герасимени

Также он объяснил, почему, по его мнению, некоторые спортсмены поддерживают Александра Лукашенко (подробности).

«Часть задержанных - члены многодетной семьи»: в милиции сообщили о задержании девушек в бчб-одежде, которые гуляли по проспекту Победителей в Минске

В ГУВД добавили, что задержанные проживают в доме, построенном при помощи господдержки (подробности).

Минчанке дали 15 суток за бчб-носки

Ее задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь» (подробности).