Разработчик препарата «ЭпиВакКорона» сообщил о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации

Разработчик «ЭпиВакКорона» сообщил о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Примерно 10% процентов людей не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Такое заявление сделал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, комментируя случаи заражения COVID-19 после прививки «ЭпиВакКорона».

По его словам, это связано особенностями иммунитета. В большинстве случаев инфицирование коронавирусом после вакцинации происходило, когда у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ (а он возникает лишь спустя 42 дня после первой прививки).

– Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболели 20, – уточнил Максютов, его цитируют «Известия».

В «Векторе» добавили, что в ходе первых клинических испытаний их участников не пускали домой, а теперь отпускают, поэтому они могли контактировать с больными COVID-19.

«ЭпиВакКорона – это вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, ее разработали в «Векторе».

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