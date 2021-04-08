Белорусы запустили сервис, который выявляет бессимптомную пневмонию на основе снимка. Фото: pixabay

Сервис, позволяющий выявить бессимптомную пневмонию по цифровому снимку, создали белорусский стартап Covid-Ray и облачный провайдер IBA Cloud.

По данным разработчиков, он позволяет поставить предварительный диагноз с точностью почти 91%, рассказали в IBA, пишет dev.by.

Воспаление легких в этом сервисе определяется на основе рентгенограммы. Ее снимок нужно загрузить на сайт, затем система его проанализирует. Искусственный интеллект на основе 250 тысяч снимков определяет статус: норма, пневмония или другая патология.

Снимок изучается за доли секунды, по каждой версии выводится вероятность в процентах. Результат можно сохранить, распечатать и показать доктору, чтобы он поставил окончательный диагноз.

По словам разработчиков, сервис Covid-Ray уже используют белорусские и зарубежные больницы. При этом они отметили, что врачей он заменить не может, а лишь помогает ставить более точный диагноз.

– Сейчас рентгенологи в поликлиниках просматривают по 100-150 снимков в день. При такой нагрузке предсказуемо может страдать качество работы. В отличие от людей, нейросети не устают и обеспечивают высокую точность обработки каждого рисунка, – добавили разработчики.

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