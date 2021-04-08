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Общество8 апреля 2021 17:30

Появилось видео из Гомеля, где уличный гонщик на BMW вылетел на тротуар

Оказалось, что по ночным улицам гонялись два BMW. К счастью, никто не пострадал
Григорий ГРИБОВ
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Появилось видео из Гомеля, где уличный гонщик на BMW вылетел на тротуар. Кадр видео УВД Гомельского облисполкома.

Появилось видео из Гомеля, где уличный гонщик на BMW вылетел на тротуар. Кадр видео УВД Гомельского облисполкома.

«Комсомолка» уже писала о том, что 2 апреля в центре Гомеля BMW вылетел на пешеходную зону и врезался в столб. К счастью, обошлось без жертв.

Сегодня, 8 апреля, УВД Гомельского облисполкома опубликовало видео с камер наблюдения, в которое попал сам момент ДТП а также гонка, которая предшествовала аварии. Видно, что BMW выехал с улицы Пушкина и поехал в сторону площади Ленина. В пути следования к нему присоединился второй автомобиль BMW и между ними завязалось подобие уличных гонок. Автомобили двигались по Советской со скоростью выше скорости потока, допуская при этом ряд нарушений правил дорожного движения. В итоге, при въезде на главную площадь Гомеля один из автомобилей занесло и выбросило на тротуар.

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