Появилось видео из Гомеля, где уличный гонщик на BMW вылетел на тротуар. Кадр видео УВД Гомельского облисполкома.

«Комсомолка» уже писала о том, что 2 апреля в центре Гомеля BMW вылетел на пешеходную зону и врезался в столб. К счастью, обошлось без жертв.

Сегодня, 8 апреля, УВД Гомельского облисполкома опубликовало видео с камер наблюдения, в которое попал сам момент ДТП а также гонка, которая предшествовала аварии. Видно, что BMW выехал с улицы Пушкина и поехал в сторону площади Ленина. В пути следования к нему присоединился второй автомобиль BMW и между ними завязалось подобие уличных гонок. Автомобили двигались по Советской со скоростью выше скорости потока, допуская при этом ряд нарушений правил дорожного движения. В итоге, при въезде на главную площадь Гомеля один из автомобилей занесло и выбросило на тротуар.

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