ГПК: в Поставах задержали троих контрабандистов с оружием

В Поставах задержали троих контрабандистов с оружием. Фото: ГПК

В Поставах 7 апреля пограничники и сотрудники управления Следственного комитета по Витебской области задержали троих граждан Беларуси, у которых нашли арсенал оружия и боеприпасов. Белорусов подозревают в том, что они занимались контрабандой через белорусско-литовскую границу товарно-материальных ценностей.

Среди того, что нашли у задержанных, - четыре ружья, предмет, похожий на тротиловую шашку, патроны разного калибра, магазин от автомата Калашникова, пули к патронам, банки с порохом. Также обнаружена трехлитровая банка с веществом зеленого цвета - его состав определят эксперты.

В Поставах задержали троих контрабандистов с оружием. Фото: ГПК

В отношении задержанных уже возбудили уголовные дела. Пока - за незаконное пересечение госграницы и контрабанду. Другие обстоятельства незаконных действий задержанных пока устанавливаются, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.