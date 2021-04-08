«Глаза болели, как после сварки без щитка». Лидер ОГП после 15 суток на Окрестина рассказал о хлорке и отсутствии матрасов

Николай Козлов отбывал на Окрестина 15-суточный арест, Фото: ucpb.info

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов рассказал о том, как отбыл 15 суток в минском изоляторе на Окрестина. Политика освободили 7 апреля. Глава партии заявил, что содержащимся в изоляторе приходится спать на полу:

- Людей столько, что они дышат многократно переработанным воздухом с минимальным содержанием кислорода, - цитирует своего лидера официальная страница ОГП в Фейсбуке. - Люди спят на полу. Нет матрасов и даже рванных простынь и подушек.

В целом Козлов отметил, что эти 15 суток «прошел карцер, пятидневную голодовку, камеру с семью бомжами, у которых любимое занятие - ловить и давить вшей». Причем во время нахождения в карцере «залили хлорки столько, что людям стало плохо через несколько минут».

- Я сам два дня был в таком состоянии, что, казалось, выплюну легкие, - продолжил политик. - Глаза болели, как после сварки без щитка.

Кроме того, он отметил, что передачу, которую для него принесли еще 1 апреля, на руки выдали лишь в день освобождения - то есть почти через неделю.

В то же время Козлов позитивно высказался о содержащихся в изоляторе: по его словам, они остались людьми».

Напомним, Козлову ранее присудили административный арест за отказ давать подписку о неразглашении по делу Координационного совета оппозиции.