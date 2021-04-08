Водолазы погрузились на глубину. Спасатели показали, как доставали из Немана утонувшее авто

Спасатели достали из Немана утонувшее авто. Фото: МЧС

Рано утром 8 апреля гродненским спасателям поступил звонок с просьбой о помощи: за городом в Немане утонул автомобиль. Специалистов попросили достать из реки скатившуюся под воду легковушку.

Прибывшие на место работники МЧС начали операцию по извлечению авто. Сначала с лодки они обследовали поверхность воды и заметили утонувший Volkswagen в 300 метрах от места скатывания. Затем водолазы-спасатели погрузились на глубину около трех метров. Находясь под водой, специалисты привязали веревку к буксировочному крюку, после чего с помощью лебедки, которая была установлена на автомобиле, стали аккуратно буксировать машину ближе к берегу, рассказали в Гродненском областном УМЧС.

В итоге за колеса Volkswagen закрепили специальные надувные подушки (лифтбаги) и отбуксировали легковушку к пляжу по мелководью. Затем - благополучно выкатили на дорогу.