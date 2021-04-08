Глава Минздрава рассказал о готовности здравоохранения Беларуси к третьей волне COVID-19

Министр призвал не забывать про обработку рук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сфера здравоохранения Беларуси готова к третьей волне COVID-19, заявил 8 апреля министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

- Вакцина поступает, и ее объемы будут увеличиваться. Призываю всех к вакцинации. В поликлиниках идет запись, - цитирует главу Минздрава официальный ТГ-канал ведомства.

Министр призвал по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, обрабатывать руки. Причем, не только в медучреждениях, но и в магазинах, транспорте.

Глава Минздрава в четверг участвовал в церемонии открытия кабинета компьютерной томографии в Калинковичской центральной районной больнице.

Начальник областного управления здравоохранения области Николай Куденьчук также прокомментировал ситуацию. По его словам, пока волна на подступах, специалисты должны рассчитать наличие СИЗов, дезсредств и лекарственных средств.

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