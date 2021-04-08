Россия выступила против переноса из Минска переговоров по Донбассу Фото: REUTERS

Заявления о переносе из Минска переговоров 3-сторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе неактуальны, считает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

- Даже обсуждать не хотим эти вопросы, это вопросы второстепенные, технические, - цитирует ria.ru. - Никакого отношения переговоры в Минске к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют.

Представитель администрации президента РФ объяснил свою позицию: Минск - удобная площадка с точки зрения логистики, а сама Беларусь никак не участвует в переговорах, представители ОБСЕ лишь снимают здесь гостиницу.

- В чем логика этого заявления? Особенно сейчас, когда белорусский кризис не прошел, пандемия не закончилась, - продолжил Козак. По его словам, «вбрасывают вместо того, чтобы обсуждать содержательные вопросы перемирия».

Недавно представитель официального Киева озвучил предложение о смене площадки для переговоров. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сделал заявление о том, что «Беларусь сегодня находится под влиянием России», поэтому у Украины «нет доверия к этой территории». Резников сказал, что членов своей делегации Киев больше не будет направлять в Минск, поэтому необходимо заняться поисками «другой страны».

Напомним, первый президент Украины рассказал, куда из Минска могут переместиться переговоры по Донбассу.