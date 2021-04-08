Глава Минздрава рассказал, сколько белорусов уже начали вакцинацию и почему в стране не используют Pfizer

Дмитрий и Ольга Пиневичи выступили в эфире ТВ. Фото: ОНТ

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в республике. По последним данным, первый компонент прививки получили уже 92 тысячи человек.

- При этом вакцина есть, 100 тысяч пошло в регионы. Мы купили последнюю российскую вакцину и 15 или 16 апреля мы выпустим первую вакцину, которая сделана технологически на розлив, - заявил Пиневич в эфире в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

По словам главы Минздрава, сейчас в Беларуси массово применяются три вакцины против COVID-19. Кроме «Спутник V», это вторая вакцина российская и китайский препарат. Использовать AstraZeneca в ведомстве пока не рискнули, а цена Pfizer слишком высока для массовой вакцинации, при том, что его эффективность примерно такая же, как у «Спутника».

Пиневич подчеркнул важность производства с нуля российской вакцины в Беларуси:

- Уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, это будет полный цикл уже.

Кроме того, речь идет о создании еще одной вакцины - собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина, и сейчас создается на базе РНПЦ эпидемиологии.

Напомним, глава Минздрава рассказал о готовности здравоохранения Беларуси к третьей волне COVID-19.