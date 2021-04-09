В Минздраве отрицают массовый отток кадров и сказали, как будут возвращать медиков в Беларусь

Дмитрий Пиневич рассказал, как будут решать в Беларуси вопрос оттока медицинских кадров. Фото: ОНТ.

О том, что в белорусском здравоохранении нет массового оттока кадров, в эфире ОНТ заявил глава ведомства Дмитрий Пиневич.

Глава Минздрава сообщил, что из Беларуси уезжают 200 - 250 врачей в год.

- К сожалению, отток кадров есть, - признал Пиневич и уточнил, что не более двухсот - двухсот пятидесяти медиков ежегодно уезжают из Беларуси за границу для продолжения своей трудовой деятельности там.

Но также он заметил, что при этом каждый год из медвузов выпускаются 2600 - 2800 тысячи специалистов.

- Отток медкадров в другие страны - это общемировая тенденция, Беларусь здесь не уникальный случай, - прокомментировал глава Минздрава.

И продолжая тему, заявил, что ситуации, когда белорусские врачи после работы за границей возвращаются на родину - это сопровождается «колоссальным положительным эффектом», так как предупреждают специалисты, имеющие новые опыт и знания.

Главной причина оттоков кадров Пиневич назвал зарплаты, в которых Беларусь «проигрывает» и западным, и восточным периметрам, кроме Украины. В этой связи Лукашенко поручил Минфину соответствующую задачу.

- Мы ищем источники, чтобы, выйдя из ковида, получали среднюю зарплату примерно как получаем с ковидными надбавками, - пояснил Пиневич.

Повышение зарплат, считают в Минздраве, будет и стимулировать возвращение медиков на родину.

Министр далее сказал, как в Беларуси будут решать проблему оттока медкадров в комплексе. Здесь Пиневич назвал введение резидентуры для подготовки высококвалифицированных специалистов, большую соцподдержка медиков, защиту медперсонала, связанную с их профдеятельностью, и также усиление коммуникаций рабочего процесса между руководством и персоналом больниц и поликлиник.

К слову, «Комсомолка» писала о том, что на днях Минтруда назвало отрасли наиболее насыщенные вакансиями. В их числе была и сфера здравоохранения. Официально в Беларуси в апреле 2021-го года есть вакансии для медсестер (2400 вакансий), врачей-специалистов (2300 вакансий), требуются на работу санитары, фельдшеры и фельдшеры-лаборанты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Минздрава рассказал, сколько белорусов уже начали вакцинацию и почему в стране не используют Pfizer.

Сейчас в Беларуси массово применяются три вакцины против COVID-19 (подробности).

Глава Минздрава рассказал о готовности здравоохранения Беларуси к третьей волне COVID-19.

Пиневич призвал к вакцинации и соблюдению противоэпидемических мер (подробности).

Глава Минздрава пообещал, что зарплаты медиков сохранят высокий уровень и после пандемии.

Об этом Дмитрий Пиневич сказал, отвечая на вопрос о ковидных надбавках (подробности).