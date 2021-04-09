До +11, но и снова снег: погода в Беларуси на 9 апреля

В апреле в Беларусь вернулся снег, но скоро грядет потепление. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белгидромете сообщили прогноз погоды в Беларуси на 9 апреля. Предыдущие дни в Беларусь вернулись снегопады, узнали, какой будет конец недели?

Так в пятницу, 9 апреля, в Беларуси снова прогнозируются осадки - в основном непродолжительный снег, он еще ночью пройдет местами. Также в ночные часы и утром на дорогах возможно образование гололеда. Температура ночью около 0…-5 мороза. Далее синоптики не обещают серьезных осадков. Днем их преимущественно не будет и потеплеет до +7…+11 градусов.

Однако днем усилится ветер, он будет юго-западного направления, днем с порывами до 14 метров в секунду, а местами в северо-западных районах доже и до 15 - 18 метров в секунду.

Как ранее уже сообщала «Комсомолка» ощутимого потепления в Беларуси стоит ждать к выходным 10 - 11 апреля.

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