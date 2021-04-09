Дисциплинарной комиссией объявлен выговор Дмитрию Лаевскому, адвокату Бабарико

Адвокат Дмитрий Лаевский заявил, что не согласен с решением о выговоре. Фото: Facebook @laevski.by

Стало известно, что в четверг, 8 апреля, адвокату Дмитрию Лаевскому был объявлен выговор. Об этом проинформировал телеграм-канал штаба Бабарико.

Напомним, Лаевский является правозащитником экс-банкира Виктора Бабарико и юриста Максима Знака.

Решение о выговоре было принято дисциплинарной комиссией Минской городской коллегии адвокатов, на которую ранее вызывали Лаевского.

- Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе, - сообщил адвокат.

И подчеркнул, что с этим решением он не согласен.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 24 марта стало известно о том, что Лаевского вызвали на Совет коллегии адвокатов и возбудили в отношении него дисциплинарное производство.

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