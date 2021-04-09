Скандал со «Спутник V»: Словакия обвинила Россию в поставках отличающейся вакцины

Россия потребовала от Словакии вернуть ранее поставленные дозы вакцины. Фото: РФПИ.

В четверг, 8 апреля, фармацевтический регулятор Словакии заявил, что поставленная в страну партия российской вакцины «Спутник V» имеет отличия от образцов, данные испытаний которых опубликовал научный журнал The Lancet. Как заявили в Государственном институте контроля лекарств (SUKL), вакцина не может быть одобрена, так как нет дополнительных данных по доклиническим и клиническим испытаниям, пишет Reuters.

Сообщается, что внушительный объем данных - около 80% не были предоставлены даже после повторных запросов. В SUKL утверждают, что полученный из России препарат также отличается от предоставленного для исследования в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Напомним, Словакия импортировала 200 000 доз «Спутник V» в марте 2021-го года, став второй страной Евросоюза, которая сделала это после Венгрии, невзирая на отсутствие разрешения регулирующих органов ЕС.

На сообщения о несоответствии образцов Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отвечающий за маркетинг вакцины за рубежом, решительно отверг эти утверждения, назвав их «фейковыми новостями», провокацией и саботажем. В РФПИ заявили, что потребовали власти Словакии вернуть ранее поставленные дозы вакцины, и обвинили другую сторону в «многочисленных нарушениях контракта». Еще российская сторона заявила, что Словакия провела тестирование препарата не в сертифицированной лаборатории, а, когда вакцину вернут, ее просто поставят в другие страны.

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