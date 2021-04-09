Под Смоленском задержана ОПГ, занимавшаяся организацией контрабанды из Беларуси

Под Смоленском задержали мужчин, замешенных в контрабанде товаров и сигарет из Беларуси. Фото: pixabay.com.
В Следственном управлении СК России по Смоленской области сообщили о задержании лидера и членов организованной преступной группы, подозревающихся в организации контрабанды товаров из Беларуси.
ОПГ из трех человек задержали под Смоленском, они, главным образом, занимались преступным посредничеством и организовали «беспрепятственную контрабанду». Из Беларуси поставлялись различные товары, в том числе табачная продукция.
Задержанные подозреваются в посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.2911 УК РФ).
- Следствие продолжает устанавливать должностных лиц таможенных и правоохранительных органов, которые могли оказывать содействие преступникам, - прокомментировали в пресс-службе.
Уточняется, что уже был выявлен эпизод передачи членам ОПГ взятки в 25 тысяч долларов, которую дал предприниматель, чтобы они, в свою очередь, передали эти деньги должностным лицам таможни и ОВД. Предприниматель хотел, чтобы ему таким способом обеспечили незаконный ввоз по трассе М-1 белорусской табачной продукцией.
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