Видеофакт. На Минском тракторном заводе на одном из складов случился пожар

На Минском тракторном заводе на одном из складов случился пожар. Фото: МЧС

На Минском тракторном заводе ночью на одном из складов случился пожар. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС.

- В 24.34 в четверг, 8 апреля, на номер «101» поступило сообщение о дыме из-под кровли склада на предприятии, которое находится по улице Долгобродская, 29 в Минске. Удалось установить, что в металлической консервационной ванне на участке консервации склада консервации и упаковки случилось загорание масла внутри склада с дальнейшим загоранием деревянным элементов кровли на общей площади 50 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве.

На Минском тракторном заводе на одном из складов случился пожар. Фото: МЧС

На Минском тракторном заводе на одном из складов случился пожар. Фото: МЧС

В МЧС добавили, что в результате случившегося никто не пострадал. Эвакуация не требовалась. Технологический процесс предприятия не нарушен.

- Спасатели ликвидировали пожар в 00.01. В результате случившегося были повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада на площади 50 квадратных метров, а также был закопчен консервационный участок, - рассказали в МЧС.

Устанавливается причина пожара. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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