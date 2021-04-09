В Слуцке двое парней стреляли в 15-летнего школьника за долги

школьника стреляли из пневматики за долг, который не захотели оплатить родители. Фото: pixabay.com.

О том, что в Слуцке 18-летний парень с 17-летним другом стреляли в школьника, сообщила пресс-служба МВД.

Конфликт между школьником и парнями зародился еще в начале 2021-го года. Сестра подростка случайно стала причиной того, что 18-летний юноша разбил свой смартфон. И школьник, заступившись за сестру, пообещал, что через месяц принесет деньги, чтобы возместить ущерб.

Однако время прошло, а компенсацию за разбитый смартфон 18-летний парень не получил. Тогда он пошел к родителям должника и потребовал деньги - сумму, в два раза превышающую ранее оговоренную. Родители школьников платить отказались и пригрозили обратиться в милицию за вымогательство.

В отношении парней возбудили уголовное дело за вымогательство. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Но на этом юноша не остановился, он решил все же «выбить деньги» из 15-летнего должника. Вечером 3 апреля, он с другом встретил школьника в центре Слуцка, и снова потребовал деньги, уже угрожая пистолетом. Сначала они несколько раз выстрелили в воздух из пневматики, а потом по ногам подростка.

Школьник дома рассказал обо всем родителям, и те обратились в милицию. Молодых людей задержали. СК возбудил в отношении них уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Пневматику изъяли.

Проводятся другие следственные действия.

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